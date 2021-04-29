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Kütahya’da kumar oynayan 5 kişiye para cezası
Kütahya’da kumar oynayan ve korona virüs (Covid-19) kurallarını ihlal eden 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.
KÜTAHYA 29.04.2021, 11:05
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Kütahya’da kumar oynayan ve korona virüs (Covid-19) kurallarını ihlal eden 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi’ndeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları belirlenen 5 şüpheli için 15 bin 750 lira ceza tutanağı düzenledi. Ayrıca iş yeri ruhsatı bulunmayan mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.