Kütahya’da Kültür Sanat ve Gençlik Festivali

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ’100. Yıl Kültür Sanat ve Gençlik Festivali’ başladı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Belediyemizin organize ettiği 2022 yılı 100. Yıl Kültür Sanat ve Gençlik festivaline hoş geldiniz. Bu sene 1922’den 2022’ye sloganı ile Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Kütahya’mızda etkinliklerimizin ismini 100. Yıl olarak koyduk. 31 Aralık 2022’ye kadar bütün kültür sanat etkinliklerimiz bu isimle yani 100. Yıl etkinliği adı altında yapılacaktır” dedi.

Etkinliklerin 18 Mayıs’a kadar devam edeceğini ifade eden Damcı, “Bu etkinliğimiz 18’ine kadar devam edecek olup, 18’inden itibaren belediyemizin önünde Kıraç konseri, 19’unda da Feridun Düzağaç konseri ile bu haftayı tamamlayacağız. Bu hafta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu temada hem kültür sanat etkinliklerimizi hem de Gençlik Haftası olması sebebiyle festivalimizi Kültür Sanat ve Gençlik Festivali adı altında yapmaya karar verdik. Kültür Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikte bizlere verdiği desteğinden dolayı paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah havalar el verdiği sürece de bu sahnemiz burada kalacak. Akşamları da Kütahyalı sanatçılarımıza bu sahneyi teslim edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın konuşmasının ardından Kütahya Belediyesi bahçesinde, Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi sanatçıları, Kütahyalı zanaatkarlar ve sanatçılarının eserleri halkın beğenisine sunuldu.