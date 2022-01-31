Kütahya’da küçükbaş hayvanlara çiçek aşısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara çiçek hastalığına karşı aşılama çalışması yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, Sağırlar, Gelinkayası, Kireççiftliği ve Gövem köylerinde küçükbaş hayvanlara çiçek hastalığına karşı aşılama gerçekleştirildi.