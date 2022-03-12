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Kütahya’da KPSS kurslarında deneme sınavı
Kütahya Halk Eğitimi Merkezinin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde açmış olduğu KPSS kurslarının deneme sınavlarının gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 12.03.2022, 10:09
Kütahya Halk Eğitimi Merkezinin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde açmış olduğu KPSS kurslarının deneme sınavlarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim - öğretim döneminde lisans ve ön lisans türünde açılan 15 kursa 536 kursiyerin katılım sağladığı belirtildi.