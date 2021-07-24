banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Biden’a destek eriyor!
Biden’a destek eriyor!
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü
Prens Harry, Kraliçe’nin ölmesini bekliyor
Prens Harry, Kraliçe’nin ölmesini bekliyor
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!

Kütahya’da Korona’dan bin 666 kişi hayatını kaybetti

Kütahya’da Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 666 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KÜTAHYA 24.07.2021, 14:25
Kütahya’da Korona’dan bin 666 kişi hayatını kaybetti
banner502

Kütahya’da Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 666 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mart 2020’den bu yana bin 666 vefata yeni canların eklenmemesi için tedbir uyarıları art arda gelirken Vali Ali Çelik, sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan temastan kaçınmalarını istedi.

Bu arada, Kütahya il genelinde birinci doz aşıda yüzde 63.6’ya ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan, Koronavirüs vaka artışında Kütahya’nın Ege bölgesinde 100 bin kişide 61,63 ile birinci durumda olduğu kaydedildi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
banner501