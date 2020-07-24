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Kütahya’da korkutan saman yangını
SAMAN YANGİNİ
KÜTAHYA 24.07.2020, 15:06
Kütahya’nın Kırgıllı köyündeki yangında yüzlerce balya saman kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, besihane bahçesinde dumanı fark eden köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, samanlık yangınını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında yüzlerce balya samanın kül olduğunu belirtildi.
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