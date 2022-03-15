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Kütahya’da konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2022 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerine göre geçen ay Kütahya’da 549 konut satışı yapıldı.
KÜTAHYA 15.03.2022, 16:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2022 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerine göre geçen ay Kütahya’da 549 konut satışı yapıldı.
Kütahya genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 oranında arttı. Kütahya’da 2021 yılı Şubat ayında 357 konut satışı yapılırken, 2022 Şubat ayında 549 konut satışı yapıldı.
Kütahya’daki konut satışlarının 134’ü ilk el , 415’i de ikinci el satış şeklinde gerçekleşti.
Şubat ayında gerçekleşen konut satışlarının 100’ünü ipotekli satışlar oluşturdu.(EFE-)