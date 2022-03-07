Kütahya’da ’Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projelerine başvuru süresi uzatıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başvuru süresinin 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, Meslek Yüksek Okulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulanacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik Uzman Eller Projelerine başvurular 15 Mart 2022 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.