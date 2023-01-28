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Kütahya’da “Kendin Yap Öğretmenim” projesi çerçevesinde öğretmenlere eğitim
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Kendin Yap Öğretmenim” projesi çerçevesinde öğretmenlere eğitim verildi.
KÜTAHYA 28.01.2023, 11:22
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Kendin Yap Öğretmenim” projesi çerçevesinde öğretmenlere eğitim verildi.
Kütahya Kendin Yap Atölyesi’nin mevcut alt yapısından ve uzman eğitmenlerin tecrübelerinden yararlanarak öğretmenlerin teknolojik bilgi, tecrübe ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Kendin Yap Öğretmenim" adlı proje hayata geçirildi.
Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında hizmet veren Kütahya Kendin Yap Atölyesindeki origami, 3D tasarım, robotik kodlama, mobil uygulama, loT ve ahşap istasyonlarında 35 öğretmene hafta içi 5 gün, günde 2 saat üzerinden toplam 10 saat eğitim verildi.
Eğitim sonunda ortaya çıkan ürünler yıl içerisindeki çeşitli etkinliklerde sergilenecek.