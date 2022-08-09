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Kütahya’da Kendin Yap Atölyeleri yaz etkinlikleri

Kütahya’da “Kendin Yap Atölyeleri” yaz etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 09.08.2022, 11:30
Kütahya’da Kendin Yap Atölyeleri yaz etkinlikleri

Kütahya’da “Kendin Yap Atölyeleri” yaz etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kendin Yap Atölyeleri, "Yaz Etkinlikleri" çerçevesinde 1-5 ağustos tarihleri arasında 5. sınıf öğrencilerini misafir etti. Dersler bitmesine rağmen öğrencilerin, atölyelerde görevli öğretmenlerimizin gösterdiği ilgiden memnun kaldıkları görüldü. Kendin Yap Atölyelerinde eğitimler 8-12 Ağustos tarihleri arasında 6. Sınıf öğrencileri ile devam edecek” denildi.

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