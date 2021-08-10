Kütahya’da “Kendin Yap Atölyeleri” yaz etkinlikleri başladı

Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan “Kütahya Kendin Yap Atölyeleri” istasyonları kapılarını öğrencilere açtı.

Kütahya Kendin Yap Atölyeleri Yaz Etkinliklerinin ilk gününde öğrencileri atölyelerde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Atölyelerde görevli öğretmenlerden bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, atölyelerin öğrencilerin somut öğrenmesinde önemli yerinin olduğunu belirterek, bu tür çalışmalarla öğrencilerin hem daha kolay ve kalıcı öğrenmeye kapı araladıklarını, hem de yeteneklerini ortaya koymak için bir fırsat elde ettiklerini belirtti.

Yaz etkinliklerinin verimli bir şekilde geçmesi temennisini dile getiren Başyiğit, öğrencilere yaptıkları çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Hafta içi 5 gün 09,00 -16,10 saatleri arası düzenlenecek olan "Kütahya Kendin Yap Atölyeleri Yaz Etkinlikleri" 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Yaz etkinlikleri kapsamında ilk öğrenci grubu ile dersler 09-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, diğer öğrenci grupları ise kendi haftalarında aynı saat aralıklarında etkinliğe katılacaklar.