Kütahya’da karasinekle mücadele

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehirde karasinekle mücadele konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdılar.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle larvasit ve karasinek mücadelesi için şehrin her noktasında ilaçlama çalışmalarını başlattı. Ekipler son olarak karasinek varlığının yoğun olduğu ve Akkent Mahallesi ile birlikte o bölgeyi etkileyen İnköy Mahallesi’nde ilaçlama çalışması yaptı.

Şehrin farklı noktalarında ve İnköy Mahallesinde yapılan ilaçlama ile birlikte, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.