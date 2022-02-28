Kütahya’da kanser hastalarına yönelik etkin tedavi çalışmaları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, kanser hastalarına yönelik Onkolojik Cerrahi Konseyi doğru tanı ve etkin tedaviye ulaşmada çalışmalarına devam ediyor.

Konseyde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faik Yaylak, Girişimsel Radyoloji Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Urfalı tarafından sekonder karaciğer kanseri (Çok sayıda karaciğer tümörü) olan hastaya farklı yöntemlerle başarılı işlem uygulandı.

Prof. Dr. Faik Yaylak işlem hakkında şu bilgileri verdi: “Hastanemizde karaciğer, pankreas ve safra yolu kanser vakaları cerrahi, endoskopik ve girişimsel radyoloji teknikleri ile tedavisi sıklıkla ve rutin olarak yapılmaktadır. Kolorektal kanserlerin karaciğere yayılması (metastaz yapması) oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bu hastaların hastalıklarının kontrol altına alınması ve yaşam sürelerinin uzatılabilmesi için bağırsaktaki hastalığın kontrolüne ek olarak karaciğerdeki metastatik kitlelerin de cerrahi ve girişimsel radyoloji yöntemleri ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bazı hastalarda karaciğerdeki ilk metastazların çıkarılması sonrası takiplerde yeni ortaya çıkan metastatik karaciğer kitleleri yine aynı yöntemler ile çıkarılarak hastalarımıza sağlık ve fayda sağlanabilmektedir.”

"Hastanemizde bir çok işlemi ameliyatsız gerçekleştiriyoruz"

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ise, “Girişimsel Radyoloji olarak hastanemizde birçok işlemi ameliyatsız olarak gerçekleştirmekteyiz. Bazı vakalarımızı ise konsey ekipleri ile görüşüp, birlikte ameliyathane ortamında yapmak gerekmektedir. Bunların olumlu geri dönüşlerini de mutlulukla almaktayız. Sekonder karaciğer kanseri olan hastamızın da işlemini Prof. Dr. Faik Yaylak ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ile birlikte tümörleri hem yakarak, hem çıkararak metastazektomi ile tedavisini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.(EFE-)