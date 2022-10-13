Kütahya’da "Kampüs şehirde" projesi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Üniversite Toplulukları ile birlikte organize edilen "Kampüs şehirde" projesi çerçevesinde Gençlik Merkezi tanıtımı yapıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can’ın katıldığı etkinlikte, sokak oyunları oynanırken çeşitli yarışmalar yapıldı.