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Kütahya’da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSBÜ) görevli Patoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hüseyin Metineren, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA 13.07.2022, 12:01
Kütahya’da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSBÜ) görevli Patoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hüseyin Metineren, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hüseyin Metineren’in ölüm haberi, hastanede ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Metineren’in cenazesi Çorum’da toprağa verilecek.

Konuyla ilgili Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastaneden yapılan açıklamada,” Hastanemiz Patoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hüseyin Metineren geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Çorum İlinden kaldırılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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