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Kütahya’da kaldırım çalışmaları

Kütahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan ve Dumlupınar Bulvarı’nda devam eden kaldırım çalışmaları devam ediyor.

KÜTAHYA 27.06.2022, 14:01
Kütahya’da kaldırım çalışmaları

Kütahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan ve Dumlupınar Bulvarı’nda devam eden kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan ve sonrasında Dumlupınar Bulvarı üzerinde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarında toplamda 9 bin 500 metrekarelik kaldırım kilit taşının 5 bin 500 metrekaresi tamamlandı. Toplam 8 bin metre olan bordür çalışmasının 4 bin metresi tamamlandı.

Ekiplerin hızlı bir çalışma temposu ile kısa süre içinde kalan kısımlarında imalatını tamamlayarak, yıllardır ihmal edilen FSM ve Dumlupınar Bulvarı’nın kaldırım sorununu çözüme kavuşturacak.

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