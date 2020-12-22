Kütahya’da kadın kooperatif sayısı 6’ya çıkıyor

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi Buluşması’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı çerçevesinde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında “Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi Buluşması” gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak Valileri ve Milletvekilleri, Ege Bölgesi kadın kooperatiflerinin dernek başkanları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Üretime dönük bir yapılanma

Toplantıda konuşan Vali Ali Çelik; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde 2018 yılından bu yana yapılan çalışmaların sahadaki olumlu yansımalarına dikkat çekti. Vali Çelik, “2011 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2013 yılında kapsamı genişletilen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi, üretime dönük yapılanmaya olanak sağladı. Bakanlıklarımızın bir araya gelerek bu işin merkezden yönlendirilmesini sağlayacak bir bakış açısı sunması ve zatıâlinizin de bu işe önderlik etmiş olması sahadaki yansımaları itibarıyla olumlu sonuçlar vermeye başladı” diye konuştu.

“2021 yılında 6 kadın kooperatifimiz faaliyette olacak”

Kütahya’da kadın kooperatifçiliğinin 2017 yılında başladığını belirten Vali Çelik, “2020 yılı itibarıyla kadın kooperatif sayımız 4’e yükseldi. Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifinin başarı hikâyesi diğer kadınlar için bir örnek ve hedef oldu, bu doğrultuda yeni girişimler başladı. Çavdarhisar ve Simav ilçelerimizde kadın kooperatifi kurulmasına ilişkin başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte 2021 yılında kadın kooperatif sayımızı 6’ya çıkarmış olacağız. Bu bizler için, Kütahya açısından çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluklarımızı aksatmadan devam ettireceğiz”

Kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Üretimde ve ekonomide kadın istihdamının artırılmasının temel sacayaklarından olan kadın kooperatiflerinin üretimle ilişkilendirilerek yaygınlaştırılması ülkemizin içinde bulunduğu birçok soruna çözüm bulacak temel mekanizma gibi durmakta. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet gibi unsurlarının bir nedensellik içinde çözüme kavuşturulmasında büyük katkı sunacağını değerlendirerek toplantımızın ve sizlerin önderliğinde verilecek talimatlar çerçevesinde Kütahya’mızda ileriye doğru bir perspektifle bu alanda bize düşecek her türlü sorumluluğu aksatmadan devam ettireceğiz” diye konuştu.