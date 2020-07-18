Kütahya’da kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşturuluyor
KÜTAHYA’DA KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YENİLİKLERLE BULUŞTURULUYOR
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında kadın çiftçileri tarımsal yeniliklerle buluşturuyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 Yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında, tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı dahilinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kütahya’da ilk defa uygulanacak ve 3 yıl sürecek "Kadın Elinden Safran" adlı proje hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda Merkez İlçe Çubukiçi Köyü ve Simav ilçesi Yeniköy’de iki kadın çiftçinin katılımıyla Demonstrasyon ile Safran yetiştiriciliği denenerek tanıtımının yapılması sağlanacak.
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|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
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|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
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|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
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|32
|41
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|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
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|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
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|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
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|37
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