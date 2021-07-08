banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Akbank normale döndü
Akbank normale döndü
Korona geçirenlere 2. doz hakkı yeniden verildi
Korona geçirenlere 2. doz hakkı yeniden verildi
Euro 2020'de finalin adı: İtalya-İngiltere
Euro 2020'de finalin adı: İtalya-İngiltere

Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

KÜTAHYA 08.07.2021, 10:13
Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.K isimli şahsın, Tavşanlı ilçesinde işletmekte olduğu işyerinde bandrolsüz ürün sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsın işyerine yapılan operasyonda, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron (sigara), 31 Kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün ve 200 gram bandrolsüz, pipo tütünü, 5 bin adet sigara sarma kağıdı, 5 bin 400 adet bandrolsüz, sigara filtresi ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu