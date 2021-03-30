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Kütahya’da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron operasyonu

Kütahya’da iki araçta yapılan aramada 50 kilo kıyılmış tütün ve 170 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

KÜTAHYA 30.03.2021, 10:44
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Kütahya’da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron operasyonu

Kütahya’da iki araçta yapılan aramada 50 kilo kıyılmış tütün ve 170 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi Akkent Mahallesi 3. Etap Alışveriş Merkezi arkasında, sürücülüğünü F.A. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 50 kilo kıyılmış tütün, 800 kutu (200’lik olmak üzere) toplamda 160 bin adet sahte bandrollü boş makaron, aynı yerde durdurulan sürücülüğünü O.E. isimli şahsın yaptığı araçta, 50 kutu (200’lik olmak üzere) toplamda 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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