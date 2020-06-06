Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

KÜTAHYA’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

KÜTAHYA’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:21
6 Okunma
Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, bandrolsüz tütünün yanı sıra, nargile tütünü, çok sayıda makaron ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 47 bin 114 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 25 bin 455 gram kıyılmış tütün, 26 adet cinsel içerikli ürün, 14 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu
Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu
Başkan Daşhan: "Pazar, salgın tehlikesi tamamen geçmeden açılmayacak"
Başkan Daşhan: "Pazar, salgın tehlikesi tamamen geçmeden açılmayacak"
2 bin 107 aileye yakacak yardımı
2 bin 107 aileye yakacak yardımı
Eynal Kaplıcaları’nda indirim
Eynal Kaplıcaları’nda indirim
Mayıs ayı güvenlik denetimleri
Mayıs ayı güvenlik denetimleri
Kütahya’da maske takma zorunluluğu
Kütahya’da maske takma zorunluluğu
Kütahya Canlı Hayvan Pazarı 3 ay aradan sonra tekrar açıldı
Kütahya Canlı Hayvan Pazarı 3 ay aradan sonra tekrar açıldı
Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak
Pazarlar ilçe pazarı bu hafta da kurulmayacak
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav’da toprağa verildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Simav’da toprağa verildi
Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi elleriyle düzenledi
Kaymakam ve belediye başkanı şehit mezarını kendi elleriyle düzenledi
Vizyon Gazetesi 9 yaşında
Vizyon Gazetesi 9 yaşında
Rektör Uysal: “MS hastaları kadar yakınlarına da önemli görevler düşmektedir”
Rektör Uysal: “MS hastaları kadar yakınlarına da önemli görevler düşmektedir”
Bölge Müdürü Keskin, orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı
Bölge Müdürü Keskin, orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı
Kütahya’da bir köyde karantina sona erdi, bir köyde bir hafta uzatıldı
Kütahya’da bir köyde karantina sona erdi, bir köyde bir hafta uzatıldı
Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı
Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı
Polisten motosiklet denetimi
Polisten motosiklet denetimi
Otogarda dezenfekte çalışması
Otogarda dezenfekte çalışması
Otobüs terminali hazır
Otobüs terminali hazır
Kütahya’da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’da trafik kazası: 2 yaralı
Aslanapa pazarı kurulmayacak
Aslanapa pazarı kurulmayacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim