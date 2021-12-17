Kütahya’da kaçak tütün operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir işyerinde yapılan kontrollerde kaçak 132 adet nargile tütünü ve yaklaşık 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesinde Tütün Mamulleri Perakende Satış Belgesi olmayan bir işyerinde yapılan kontrollerde, 242 paket 200’lü adetler halinde toplam 48 bin 400 adet boş makaron, 132 adet nargile tütünü ve yaklaşık 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

A. S. ve M. A. S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.