Kütahya’da kaçak silah ticaretine geçit yok

Kütahya’da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde C.B. isimli şahsın Kütahya il merkezinde bulunan evi ile Altıntaş ilçesinde bulunan evinde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi elde edildi. Ekipler tarafından şüphelinin iki evinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 21 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeği fişeği ve 1 adet tabanca kılıfı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.