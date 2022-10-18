Kütahya’da kaçak avcılara yönelik dronla denetim

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik drone ile denetimler gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Bünyamin Şişman’ın başkanlığında Kırsal alanlarda yapılan denetimlerde, drone kullanılarak daha geniş bir saha taraması yapılarak korumanın etkinliğinin arttırıldığı belirtildi.