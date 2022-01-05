Kütahya’da kablo hırsızlığı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğindeki malzemeler, bakır haberleşme ve nakil enerji kablosu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, M.Y. isimli şahsın izinsiz kazı yapmak suretiyle temin etmiş olduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeler ile çalıntı kabloları ikamet adresinde muhafaza ettiği bilgisine ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada, 100 metre bakır haberleşme ve nakil enerji kablosu, 3 adet demir, kablo kesme makası, 1 adet define arama detektörü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.