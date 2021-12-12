Kütahya’da "İtiraz ediyorum" heyecanı

Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla Müfit Can Saçıntı’nın tek kişilik tiyatro oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

Oyuncu, aynı zamanda senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’nın sahnelediği tek kişilik müzikli oyunu "İtiraz Ediyorum" Kütahyalılarla buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenen tek kişilik tiyatro oyununu Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahyalı hemşehrileri ile birlikte izledi.

Bol kahkahalı geçen oyun sonunda Başkan Işık, ünlü sanatçıya günün anısına hediye takdim etti.

Kütahya’da bu tür kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Işık, Saçıntı’ya ve salonu dolduran Kütahyalılara teşekkür etti.

Başkanı Işık, Saçıntı’ya günün anısına hediye takdim etti.