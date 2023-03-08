Kütahya’da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri

Kütahya’da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il merkez ilçesinde eğitim gören resmi, özel okul öncesi öğrencilerine yönelik ’’İstiklal Marşı’nın On Kıtasını Ezberden Okuma Yarışması’’, ilkokul öğrencilerine yönelik ’’İstiklal Marşı’nın On Kıtasını Ezberden Güzel Okuma Yarışması’’, orta öğretim öğrencilerine yönelik "Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü" konulu kompozisyon yazma yarışması ve il geneli resmi, özel ortaokul öğrencilerine yönelik "Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü" konulu resim yarışması düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonunda yarışmalarda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 12 Mart Pazar günü Hezar Dinari Kültür Merkezinde yapılacak programda verilecek.