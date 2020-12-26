Son Dakika
Kütahya’da İnsansız Hava Araçları Kullanım Kursu
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İHA kullanım kursu düzenlendiği bildirildi.
KÜTAHYA 26.12.2020, 13:25
3
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik İHA kullanım kursu düzenlendiği bildirildi.Yakın gelecekte İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da yoğun bir şekilde kullanılacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık,” Bu yeni teknolojik uygulamalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazır olmak amacıyla 30 arkadaşımıza İHA kullanım kursu düzenledik. Projemize destek veren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Bağımsız gelecek istiyorsak bunun yolu Tarım ve Hayvancılıktan geçer. Yeniliklere ve desteklere devam inşallah” dedi.
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü