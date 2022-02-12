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Kütahya’da ’indi bindi’ 20 TL oldu
Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.
KÜTAHYA 12.02.2022, 10:42
Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, akaryakıta gelen zamlar üzerine giderlerin arttığını gerekçe göstererek şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam istedi.
Talebin belediye meclis toplantısında görüşülmesinin ardından taksimetre açılışı 7 lira, kısa mesafe ise 20 lira oldu.