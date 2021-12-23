Kütahya’da ’İmam Hatip Ortaokulları Yarışma Finalleri’ yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, İmam Hatip Ortaokulları Yarışma Finalleri yapıldı.

Yarışmaların erkek kategorisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde, kızlar kategorisi ise Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yapıldı.

Erkekler kategorisinde Genç Sada Kur’an’-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması sonunda, il birincisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Süngü, il ikincisi Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Hüseyin Karakafa, il üçüncüsü ise Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Musa Karadağ oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması sonunda, il birincisi Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Berk Demirel, il ikincisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Bayar, il üçüncüsü ise Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Enes Budak oldu.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması sonunda, İl birincisi Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasin Emir Uslu, il ikincisi Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tarık Dursun, il üçüncüsü ise Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Halil Seven oldu.

Kızlar kategorisi Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ervanur Çürük il birincisi, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rüveyda Kaya il ikincisi, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Şahin il üçüncüsü oldu.

Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sevde Karazeybek il birincisi, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Betül Yavuz il ikincisi, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hilal Cengiz il üçüncüsü oldu.

Yarışmalarda birincilik elde eden öğrenciler bölge yarışmalarında Kütahya’yı temsil edecekler.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar yarışmaların yapıldığı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müdür Hasan Başyiğit, öğrencileri tebrik ederek bölge yarışmalarına katılacak öğrencilere başarılar diledi.