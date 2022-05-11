Kütahya’da ilk kez “Game Jam” organizasyonu DPÜ’ de düzenlenecek

Kütahya’da ilk kez düzenlenecek olan ve bir grup insanın belli bir süre içinde sıfırdan oyun geliştirdiği Game Jam organizasyonun 13-15 Mayıs tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Mühendislik Fakültesine bağlı Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından Bedesten’de düzenlenecek ve Bilgisayar Bilişim Topluluğu ile Kütahya Belediyesinin de desteklediği etkinlikte jüri tarafından belirlenecek tema ile 48 saat süre boyunca katılımcıların hayal dünyasına bırakılarak oyun geliştirmesi beklenecek. Katılımcıların bilgisayar yazılımı bilme zorunluluğu olmadığı için dijital oyun tasarlamayacak katılımcılar, etkinlik alanında yer alacak karton, yapıştırıcı, oyun hamurları sayesinde yarışmacılar ister kağıt oyunu yapabilecekler ya da diledikleri karakteri şekillendirebilecekler. Katılımcıların uyku tulumu, çadır, yiyecek, içecek gibi gereksinimlerinin de Bedesten’de oluşturulacak alanlardan karşılanacağı Kütahya Game Jam’de, oyun karakterlerinin taklit edildiği kostüm yarışmaları (cosplay) da düzenlenecek.

Dünya çapında teknoloji şirketlerinin yarışmaya ve ödüllere sponsor olduğu Kütahya Game Jam’de farklı kategorilerde düzenlenecek yarışmalarda derece elde edecek yarışmacılara aralarında akıllı bileklik, kablosuz kulaklık ve hoparlörler, sanal gerçeklik gözlükleri, oyuncu kulaklığı ve faresinin de olduğu ödüller verilecek