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Kütahya’da İl Sezaryen Doğumları İnceleme Komisyonu Toplantısı

Kütahya’da İl Sezaryen Doğumları İnceleme Komisyonu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 27.05.2022, 12:38
Kütahya’da İl Sezaryen Doğumları İnceleme Komisyonu Toplantısı

Kütahya’da İl Sezaryen Doğumları İnceleme Komisyonu Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Çakır başkanlığında, il merkezi ve ilçelerde bulunan kamu ve özel hastane yöneticileri ve İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2022 yılı ilk 4 aylık kamu hastaneleri, özel hastaneler ve birinci basamak sezaryen verileri değerlendirildi. İl genelinde sezaryen oranlarının düşürülmesi ile ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

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