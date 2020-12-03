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Kütahya’da iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içindeki iki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 20 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 03.12.2020, 11:56
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Kütahya’da iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içindeki iki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 20 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından H. F. ve E. Ç. şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir yolu polis uygulama noktasında kaçmaya çalıştığı esnada durduruldu.

Aracın içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı
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