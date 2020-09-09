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Kütahya’da iki şüpheli şahsın üzerinde bonzai ele geçirildi
KÜTAHYA’DA İKİ ŞÜPHELİ ŞAHSIN ÜZERİNDE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
KÜTAHYA 09.09.2020, 11:07
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içinde ve iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada 35.91 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde M.K isimli şahsın il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından bahse konu araç il merkezi Eskişehir yolu girişinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 35.91 gram gelen uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi, Gözaltına alınan şüpheliler M. K ve A. D hakkında yasal işlem başlatıldı.
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