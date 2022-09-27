Kütahya’da iki şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan denetleme ve kontrollerde, M.E.Ç (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda ise, U.Y. (23) isimli şahsın sevk idaresindeki araç aramasında, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.