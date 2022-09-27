Son Dakika
Milletvekili İshak Gazel: "Çiftçilerimiz elektrik borçlarını, 5 yıla varan vadeyle faizsiz ödeyecek"
Bakan Soylu Mersin’deki polisevi saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Hangi terör örgütü olduğu belli, PKK"
Kütahya’da iki şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi
Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
KÜTAHYA 27.09.2022, 08:38
Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan denetleme ve kontrollerde, M.E.Ç (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda ise, U.Y. (23) isimli şahsın sevk idaresindeki araç aramasında, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.