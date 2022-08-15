banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Edin Visca ameliyat oldu
Edin Visca ameliyat oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu

Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya’da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÜTAHYA 15.08.2022, 10:08
Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya’da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. H. Ş.

ve F. B isimli kişilerin durumlarından şüphelenilmesi üzerine il merkezi görevlilerince durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada,16.10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
hafif yağmur