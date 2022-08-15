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Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı
Kütahya’da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
KÜTAHYA 15.08.2022, 10:08
Kütahya’da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. H. Ş.
ve F. B isimli kişilerin durumlarından şüphelenilmesi üzerine il merkezi görevlilerince durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada,16.10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.