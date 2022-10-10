Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da polis ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce Ziraat Mahallesi Merve Sokak üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, M.T. (46) isimli şahıstan beyaz kağıda sarılı 1 gram metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik madde, Ziraat Mahallesi Faik Fede Sokak üzerinde yapılan uygulamada ise, Ö.A. (25) isimli şahıstan sakız ambalajına sarılı, 0.30 gram metamfetamin, 2 adet payp ve kahverengi kağıda sarılı 2.69 gram esrar olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.