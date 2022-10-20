Kütahya’da iki kişi çalıntı elektrikli bisiklet ile yakalandı

Kütahya’da elektrikli bisikleti sürükleyerek götürdükleri esnada yakalanan iki kişiden birinin hırsızlık suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince Pirler Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde iki şüpheli şahsın elektrikli bisikleti sürükleyerek götürdüğünün görülmesi üzerine M.Ö. (29) ve M.T. (18) isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan araştırmada elektrikli bisikletin 18 Ekim 2022 günü Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak üzerinden çalındığı tespit edildi. Şahısların yapılan sorgulamalarında M.Ö. isimli şahsın Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince hırsızlık suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan her iki şahıs da gözaltına alındı.