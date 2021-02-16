Türkiye Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) engelli istihdamına yönelik destekler çerçevesinde Kütahya’da iki engelli ve iki eski hükümlüye İŞKUR’dan hibe desteği verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, İŞKUR’un engelli çalıştırmayan işverenden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile iş ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projeye destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Uçan,” 2020 yılı 2. Döneminde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilen projelerden uygun bulunan 2 engelli 2 eski hükümlü proje sahibi ile 3 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Engelli ve eski hükümlü kişilerin kendi işini kurmasında ve engelli kişilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaç edinen bu projeler bireylerin hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamaktadır. Proje kapsamında, Kütahya da Skolioz hareket kısıtlığı olan ve işitme kaybı olan iki vatandaşımıza komisyon tarafından kabul edilen “Büyükbaş Hayvancılık” projeleri için 65 bin TL hibe desteği verilmiştir. Yine proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen 2 eski hükümlü vatandaşımıza da 43 bin ve 44 bin TL hibe desteği verilmiştir” dedi.