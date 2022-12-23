Kütahya’da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla birçok alanda ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, güçlük yaşayan hemşehrilerine yardım eli uzatıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ahşap malzemelerden ve tehlike arz eden ağaçlardan elde edilen odunlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.