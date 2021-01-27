Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Pandemi var diye, Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi”
Kütahya’da ihtiyaç sahibi yaşlılara jandarmadan yardım eli
Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları karşılıyor.
KÜTAHYA 27.01.2021, 21:02
2
Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları karşılıyor.Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri “Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" prensibi doğrultusunda Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları gideriyorlar.