Kütahya’da içme suyu hatları yenileniyor

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mahallelerda ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmeye devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi’nde bulunan içme suyu hatları yenileniyor. Üst yapı çalışması yapılmadan önce diğer kurumlar ve belediyeye ait altyapı çalışmalarını tamamlayarak üst yapı çalışmalarına ağırlık verecek.

Çinigar Caddesi’ndeki altyapı çalışmasında 350 metre 110’luk polietilen boru kullanıldı. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’da var olan altyapı problemlerini çözmenin gerekliliğine vurgu yaparak, Kütahya Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi layığıyla yerine getirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan faaliyetlerinin en kısa süre içinde biteceğini söyleyerek, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.