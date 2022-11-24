Kütahya’da “Hz. Peygamber’in Eğitimci Yönü” isimli konferans

Şehit Selim Cansız AİHL Kütüphanesi Koordinatörlüğü’nde tertip edilen Başköşe Konuşmaları’nın 6. programı okul kütüphanesinde düzenlendi. Bu haftanın başköşe konuşmacısı eğitimci Ali Uslu oldu.

“Hz. Peygamber’in Eğitimci Yönü” isimli konferansta konuşan eğitimci Ali Uslu, “Peygamber Efendimiz’in (sav) eğitimci yönüne baktığımızda birçok önemli özellik görürüz. Mesela en başta, Peygamberimiz her işe besmele ile başlamamızı söylüyor. Bunun nasıl bir hikmeti var? Bu sayede kul, kendisine verilen nimetin kimden geldiğini hatırlar ve ona şükreder. Peki, Peygamber Efendimiz’i kim terbiye etti. Efendimiz’in kendi sözü ile söylersek “Beni Rabbim terbiye etti ve kusursuz terbiye etti.” buyuruyor. Biz de peygamberin öğrencisi olmaya talip olursak, onun aldığı ilahi eğitimden nasiplenebiliriz” dedi.

“Peygamberimiz sözü en güzel şekilde söylerdi”

Ali Uslu, “ Peygamberimizin en önemli eğitim özelliklerinden biri de sözü en güzel şekilde söylemesidir. Kırmadan, dökmeden, incitmeden söz söylemeyi nasihat etmiştir. Yine bir diğer özellikse herkese idraki ölçüsünde söz söylemesidir. Yani herkese anlayacağı şekilde konuşmuştur. Yanına bedevi gelir, ona bir şeyler anlatır. Yanına yabancılar gelir, onlara bir şey anlatır. Yanına tacir gelir, çiftçi gelir vs. herkese anlayacağı şekilde söz söyler. Bu şekilde bütün bir ümmetin öğretmeni olmuştur” diye konuştu.

Programı ilgiyle takip eden öğrenciler, merak ettikleri birçok hususu Ali Uslu’ya sorma imkanı buldu. Program, soru cevap bölümü ve ikramların ardından son buldu.