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Kütahya’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
KÜTAHYA'DA HIRSIZLIK OLAYINA 2 TUTUKLAMA
KÜTAHYA 01.08.2020, 11:47
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tunçbilek Caddesi’nde kapının dilini düşürmek sureti ile evden hırsızlık yapan ve 8 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahısları tespit etti. Türkiye genelinde arama kararı çıkartılan şüpheli şahıslar, Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler S.İ. ve A.D.’nin Ege Bölgesi’nde 5 ilde de hırsızlık yaptığı ve çok miktarda ziynet eşyası çaldıkları ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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