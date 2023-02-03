Kütahya’da hırsızlık olayları geçen yıla oranla yüzde 25-75 oranında azaldı

Kütahya’da Ocak ayı içerisinde geçen yıla oranla evden hırsızlık olayları yüzde 75, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 41, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 57 yağma olaylarında yüzde 25 azalma olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüzce Ocak ayı içerisinde ilimiz genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda,

Ocak ayında geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olayları yüzde 75, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 41, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 57 yağma olaylarında yüzde 25 azalma sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda,16 tabanca, 10 tüfek,14 kurusıkı tabanca,159 mermi, fişek, 62 delici, kesici alet ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz olarak çalışmalarımız devam edecektir” denildi.

"Hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirler”

Hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların alabilecekleri tedbirlere de değinilen açıklamada, ”Evden ayrılırken camlarınızı kapatmayı, kapılarınızı anahtarla kilitlemeyi, kamera ve alarm sistemlerinden yararlanmayı, apartman girişlerinde kim olduğunu bilmediğiniz kişilere kapıyı açmamayı alışkanlık haline getirmek, işyerlerinden kısa süreliğine de olsa ayrıldığınızda kapılarınızı kilitlemek, alarm ve kamera taktırmak, işyeri içerisindeki kameraları çalışanların göreceği yerde bulundurarak takip etmek, işyeri bahçelerinde açıkta metal hurda, kablo vs bırakmamak, motosiklet ve araçlarınızı kilitlemeden veya anahtarı üzerindeyken bırakmamak suretiyle basit önlemlerle korunabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.