Kütahya’da hemşire adayları yüz yüze eğitime başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin, pandemi dolayısıyla alamadıkları uygulamalı eğitimlerini almaya başladıkları bildirildi.

Hemşirelik 3. Sınıf öğrencileri, daha önce alamadıkları uygulamalı eğitimlerini KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde almaya başladılar. Açılış dersinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selmin Şenol konuşma gerçekleştirdiler. Derste, enfeksiyon ve eğitim hemşireleri tarafından kurumsal işleyiş ve enfeksiyonlardan korunma konusunda eğitim verildi.

Konuşmalarda ayrıca Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Açılış dersine SBF öğretim elemanları da katılım sağladı.