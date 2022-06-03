Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri açılış töreni gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Zafer Meydanı Valilik önünde gerçekleştirilecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri açılış programı yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Müftü Yardımcısı İsa Ada, Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, Mehmet Zorlu, İrfan Kanık ve Zeki Atik, okul ve kurum müdürleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösterisi ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü erkek yeleği koleksiyon defilesi yapıldıktan sonra standların açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve katılımcılar Kütahya Halk Eğitim Merkezi kurslarında ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü yapılan çalışmaların sergilendiği standları dolaşarak ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit standlarda yaptığı incelemeler sonrası yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün ilimizdeki temsilcisi olan Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımız Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nde bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiğini, bu yıl serginin temasının "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" olduğunu, sergilenen ürünlerin bu temaya uygun hazırlandığını ifade etti.

Bunun yanında seramikten nakışa, KPSS kursuna, robotik kodlama kursuna kadar halkımızın aklına gelebilecek bütün kursların Hayat Boyu Öğrenme kurslarının da vatandaşın hizmetinde olduğunu dile getiren Müdür Hasan Başyiğit " Bu programın hazırlanmasında, sergilenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Sergimize bütün Kütahya Halkını davet ediyorum. Sergi boyunca kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan canlı performanslar ve gösteriler de devam edecek. Hayat Boyu Öğrenmenin sloganı halkımız için "Beşikten mezara kadar ilim öğrenme" şiarıyla bütün hayal edebildiğiniz her alanda 3 binden fazla kursumuz programımızda var. Ben bu kurslara bütün halkımızı bu vesileyle davet ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, gün içerisinde, Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs tanıtımları ve uygulamalı gösteriler, folklor gösterileri, canlı müzik performansları icra edildi.

İl merkezinde ilk gün etkinlikleri Valilik önünde yapılırken, 7 Haziran’a kadar ise Kütahya Halk Eğitim Merkezi’nde etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde de hafta boyunca etkinlikler yapılacak.