Kütahya’da hastane hizmetleri masaya yatırıldı

Kütahya’da İl Sağlık Müdürlüğünce hastane hizmetlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Merkez ve İlçe Kamu Hastaneleri Başhekimleri ve Müdürlerinin katılımı ile kentte sunulan tıbbi hizmetlerin ele alındığı toplantıda, MHRS hizmetlerinin takibi, hizmete erişim ve hasta memnuniyetine ilişkin süreçler değerlendirildi. Özellikle hasta yoğunluğu olan branşlarda mesai dışı poliklinik uygulaması ile vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler görüşüldü.