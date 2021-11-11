Kütahya’da Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ’Hastane Afet ve Acil Durum Planları Tatbikatı’ (HAP) gerçekleştirildi.

2021 yılı Planlı Hastane Afet ve Acil Durum Planları Tatbikatı, hastanenin ana bina, ek bina, vefa psikiyatri ek binası ve fizik tedavi ve rehabilitasyon ek binasında, binalar arası koordinasyon sağlanarak HAP Başkanı Başhekim Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Kütahya Kolluk Kuvvetleri, 112 Ekipleri, Belediye İtfaiye ekipleri, Çinigaz, OEDAŞ, Özel Anadolu Hastanesi, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve hastane personelinin katılımıyla afetlere hazırlıklı olmak amacıyla bina boşaltma, yangın söndürme, hastane personel ve hasta tahliyesi, hırsızlıkların önlenmesi ve psikolojik danışma desteği sağlanması tatbikatları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.