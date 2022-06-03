Kütahya’da hasta hakları birimlerinde görev yapan yetkililere, "Hasta Hakları" eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, il genelindeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Hasta Hakları Birimlerinde görev yapan yetkilileri "Hasta Hakları" eğitimine aldı.

Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Volkan Recai Ötegen ve Hemşire Nevruze Özdoğan tarafından verilen eğitimle, hasta memnuniyetinin arttırılmasının, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesinin, hak ihlallerinden korunabilmesinin ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanılabilmesinin amaçlandığı belirtildi.